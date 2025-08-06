Пассажир напал с ножом на сотрудника охраны метро в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пассажир столичного метро напал с ножом на сотрудника охраны на станции "ЦСКА". Об этом сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.

В ведомстве пояснили, что ночью 39-летний мужчина попытался остаться в метро после закрытия, однако к нему подошел сотрудник охраны и попросил покинуть станцию.

"Он развязал конфликт, начал вести себя агрессивно, ударил пострадавшего руками, а затем достал нож и нанес удары им", – говорится в сообщении.

Пострадавшему сотруднику охраны потребовалась медицинская помощь, а сам фигурант был задержан. Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

Ранее на столичной станции метро "Марьина Роща" 22-летний мужчина напал на другого из-за замечания. Молодой человек дождался, когда другой пассажир оплатит проезд, и прошел за ним, при этом толкая вперед. В ответ на сделанное замечание злоумышленник ударил пассажира кулаком. Как пояснил сам подозреваемый, он был расстроен из-за ссоры с девушкой.