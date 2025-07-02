Безбилетный пассажир напал на мужчину в метро из-за замечания

На столичной станции метро "Марьина Роща" 22-летний мужчина напал на другого из-за замечания. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Молодой человек попытался пройти в метро без оплаты проезда. У турникетов он дождался, когда другой пассажир оплатит проезд и прошел за ним, при этом толкая вперед. В ответ на сделанное замечание злоумышленник ударил пассажира кулаком.

По данным ведомства, здоровью пострадавшего был причинен вред средней тяжести. Ему потребовалась медицинская помощь.

Как пояснил сам подозреваемый, он был расстроен из-за ссоры с девушкой. Ему не понравилось замечание мужчины, из-за чего он и ударил его.

Привлечение фигуранта к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении вреда здоровью находится на контроле прокуратуры.

Ранее мужчина напал на сотрудницу службы безопасности метрополитена на станции "Нижегородская". Медики госпитализировали женщину, диагностировав ушиб грудной клетки.

Задержанным оказался 43-летний уроженец Костромской области. Свое поведение он объяснил проблемами в личной жизни.