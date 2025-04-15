Мужчина напал на работницу службы безопасности метро Москвы

Мужчина напал на сотрудницу службы безопасности столичного метрополитена на станции "Нижегородская". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве со ссылкой на УВД на метрополитене.

Инцидент произошел в вестибюле станции. Сотрудница службы безопасности проверяла другого пассажира, когда нападавший неожиданно ударил ее кулаком. Женщина упала на пол. Прибывшие на место медики госпитализировали ее в больницу, где пострадавшей диагностировали ушиб грудной клетки.

Отдел дознания УВД на метро возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Менее чем за сутки правоохранители смогли найти нападавшего, задержать его и доставить в отдел полиции. Задержанным оказался 43-летний уроженец Костромской области. Свое поведение он объяснил "проблемами в личной жизни". Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее другой мужчина напал на охранника станции метро "Пыхтино". Нападавший объяснил, что он поссорился с возлюбленной, употребил алкоголь и попробовал попасть в метро. Сотрудник охраны не пропустил мужчину внутрь, из-за чего тот разозлился и избил его. Пострадавшему понадобилась медпомощь.

