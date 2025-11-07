Задержан мужчина, избивший пассажира в переходе станции метро "Проспект Мира"

Задержан мужчина, избивший пассажира в московском метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в переходе станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии. Злоумышленник, находясь в нетрезвом виде, напал на пассажира, избил его и скрылся. На место происшествия прибыли правоохранители, которые вызвали пострадавшему скорую помощь.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Мужчина доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, в отношении него был составлен административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее 37-летний мужчина напал на пассажира в вестибюле станции "Дмитровская" столичного метро. По предварительным данным, в ходе конфликта злоумышленник ударил своего оппонента по голове и распылил в лицо перцовый баллончик.

Пострадавший госпитализирован, а подозреваемый был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

