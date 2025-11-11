15-летняя участница "бойцовского клуба" из Краснодара изолирована от общества

Фото: телеграм-канал Baza

15-летняя участница "бойцовского клуба" из Краснодара была задержана и помещена в спецучреждение закрытого типа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи уже установили личности шестерых подростков, которые совершали противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Двое из них, 15 и 17 лет, которые принимали наиболее активное участие в избиениях, были задержаны. Остальным участникам группы избрали другие меры пресечения, которые не связаны с изоляцией.

Правоохранители продолжают поиск всех причастных. Также следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения задержанных под стражу.

Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено в Краснодаре после появившихся в Сети сообщений о создании подростками "бойцовского клуба". Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина указывала, что в общей сложности в него входили около 30 подростков от 12 до 16 лет.

От их рук, по информации Мизулиной, пострадали минимум четверо детей. В их числе 14-летняя девочка, которую, по словам ее мамы, избили до потери сознания, выбили ей зубы и сломали нос. Лидером банды называли некую девушку без передних зубов.

