16-летняя участница "бойцовского клуба" из Краснодара доставлена в полицию

Фото: телеграм-канал Baza

16-летнюю участницу "бойцовского клуба" из Краснодара доставили в отделение полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Отмечается, что она избила 14-летнюю школьницу, а также состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Кроме того, органы прокуратуры проверят родителей девушки на предмет исполнения обязанностей по воспитанию детей.

Чтобы определить степень вреда, нанесенного здоровью 14-летней пострадавшей, было решено назначить судебно-медицинскую экспертизу. После ее результатов следственные органы дадут оценку действиям правонарушительницы.

В Краснодаре возбудили уголовное дело о хулиганстве после появившихся в Сети сообщений о создании подростками "бойцовского клуба". Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что в "клуб" входят около 30 подростков от 12 до 16 лет.

От их рук, по информации Мизулиной, пострадали минимум 4 детей. В их числе 14-летняя девочка, которую, по словам мамы, избили до потери сознания, выбили зубы и сломали нос. Лидером банды называли 16-летнюю девушку без передних зубов.

Расследование ведется по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Следователи также намерены дать оценку действиям (бездействию) органов системы профилактики.

