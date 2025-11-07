Уголовное дело возбуждено после создания краснодарскими подростками "бойцовского клуба"

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

В Краснодаре было возбуждено уголовное дело о хулиганстве после сообщений в Сети о создании подростками "бойцовского клуба", члены которого систематически избивают сверстников, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как отмечала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале, в "клуб" входят около 30 подростков от 12 до 16 лет. Участники банды устраивают драки во дворах без камер видеонаблюдения, снимают на видео и выкладывают в Сеть.

Мизулина подчеркнула, что от рук подростков уже пострадали как минимум четверо детей. В их числе – 14-летняя школьница, которую, по словам ее мамы, избили до потери сознания, выбив зубы и сломав нос. Мужчину, попытавшегося сделать замечание подросткам, забрали на машине скорой помощи.

По предварительной информации, лидер банды – 16-летняя девушка без передних зубов, пишет Мизулина, ссылаясь на информацию в Сети.

"По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Также следователями будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики", – сообщили в СК.

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял расследование под личный контроль.

