08 декабря, 14:26

Культура

Актриса Кейт Уинслет призналась, что с удовольствием принимает старение

Фото: AP/Invision/Скотт А. Гарфитт

Английская актриса Кейт Уинслет рассказала, что с удовольствием принимает старение и не будет за него извиняться. Ее слова передает газета The Times of London.

По ее мнению, настоящая ценность заключается в осознании себя в своем возрасте. Уинслет также отметила, что ни разу не делала "уколы красоты" и не планирует этого.

"Моя любимая вещь – это когда стареют руки. В них – прожитые годы, сама жизнь. Некоторые из самых красивых женщин, которых я знаю, давно перешагнули 70, и меня огорчает, что молодые девушки больше не понимают, что такое настоящая красота", – поделилась актриса.

Она также обвинила соцсети в искажении реальности.

Ранее певица Бьянка (настоящее имя – Татьяна Липницкая. – Прим. ред.) рассказала, как похудела на 2 килограмма за 4 дня. По ее словам, ей удалось это сделать без вреда здоровью благодаря белковой диете. Кроме того, она каждый день занимается спортом.

