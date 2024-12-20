Жена Цекало заявила, что никогда не делала пластические операции

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/darina.ervin

Жена шоумена и телеведущего Александра Цекало Дарина Эрвин прокомментировала обвинения в чрезмерном увлечении пластическими операциями. Об этом сообщает The Voice Mag.

По данным издания, Цекало сейчас с супругой, которая младше его на 30 лет, живет в США. Он давно не появлялся в соцсетях, в то время как Эрвин поделилась кадрами после похудения. Многие предположили, что девушка сделала операцию на ушах, чтобы быть похожей на эльфа.

Дарина заявила, что с самого начала романа с Цекало ей приписывали множество пластических операций. Однако она утверждает, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга и не изменяла внешность.

"В прошлом ходило очень много слухов: сначала люди размышляли о пластике груди, затем об имплантах в области ягодиц и многом другом. Забавно, что все эти утверждения исчезли, когда я похудела, но никто не потрудился выяснить, насколько они не соответствуют действительности", – возмутилась жена шоумена.

Комментируя ситуацию с ушами, она пояснила, что просто перестала скрывать их за волосами. Также они стали более заметными после похудения.

"Я просто перестала скрывать, что уши торчат. Теперь все внимание сосредоточено на моих ушах", – добавила Эрвин.

Ранее телеведущую Ксению Бородину начали подозревать в пластических операциях и активном использовании "уколов красоты". Поклонники заметили, что в последнее время звезда сбросила лишний вес и стала выглядеть моложе.

Пластический хирург Сергей Свиридов предположил, что на свое преображение Ксения могла потратить около миллиона рублей. По его мнению, Бородина могла воспользоваться безоперационным сфокусированным ультразвуковым SMAS-лифтингом, а также сделать инъекции филлерами в области скул и губ.