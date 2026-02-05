Форма поиска по сайту

05 февраля, 19:00

Политика

Бойцы ВС РФ рассказали о нарушении в украинском плену Женевской конвенции

Фото: 123RF.com/ismail099

Большая часть вернувшихся российских военнопленных рассказала о нарушении Киевом норм Женевской конвенции. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что военные указывали на тревожные ситуации. По словам бойцов, к ним применялось насилие до того момента, пока они не попадали в лагеря, которых на Украине насчитывается 5.

"И многие из них высказывали откровенные признания о нарушении норм Женевской конвенции, о насилии, о неуважительном отношении, об унижениях", – уточнила омбудсмен.

В Россию 5 февраля были возвращены 157 военнослужащих, а также 3 гражданских, среди которых жители Курской области. Взамен украинской стороне передали тоже 157 военнопленных. Договоренность об этом была достигнута в рамках переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

В настоящее время вернувшиеся российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Сюжет: Спецоперация на Украине
