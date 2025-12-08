Форма поиска по сайту

08 декабря, 16:12

Политика

Генпрокуратура утвердила обвинение против Украины по делу о геноциде

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против высшего политического и военного руководства Украины по делу о геноциде. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Обвинение затронуло экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-главу Службы безопасности Ивана Баканова, бывшего руководителя офиса президента Андрея Богдана и других.

По данным следствия, с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые и иные должностные лица, находясь на территории Украины, с целью геноцида населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отдали приказы военным и другим вооруженным формированиям о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения.

В результате атак погибли почти 5 тысяч человек, пострадали более 18,5 тысячи, получили ранения свыше 13,5 тысячи, из которых 1 275 – несовершеннолетние.

Частично или полностью разрушены более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включая 138 тысяч жилых домов, 1 565 образовательных и 847 медицинских организаций и учреждений, 1 403 объекта соцназначения, не менее 11,4 тысячи объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, 505 учреждений культуры и спорта, 205 религиозных сооружений.

Действиями противника нанесен серьезный урон экономике, также произошло подавление ключевых элементов культуры, религии и традиций жителей ДНР и ЛНР. Кроме того, прекращена работа промышленных предприятий, в том числе градообразующих. Это привело к росту безработицы и снижению уровня доходов населения.

Вынужденно покинули место жительства свыше 2,3 миллиона человек. С 2014-го и до воссоединения ДНР и ЛНР с Россией численность населения сократилась с 6,5 до 4,5 миллиона человек.

Обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск. Басманный суд Москвы заочно их арестовал. ГП приняты меры к розыску и экстрадиции обвиняемых, однако реальная возможность их участия в уголовном деле отсутствует. Оно для рассмотрения по существу направлено в Верховный суд ДНР.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в селе Русское Поречное были найдены тела мирных жителей, убитых украинскими военнослужащими. Он назвал это геноцидом. По его словам, погибшими оказались преимущественно пожилые граждане, которые не могли противостоять подготовленным боевикам.

