СК организовал проверку после исчезновения матери и двух дочерей из-за секты в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту исчезновения женщины и двух ее дочерей в Санкт-Петербурге, а также подключиться к их поискам. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что в городе пропала мать вместе с двумя детьми в возрасте 18 и 11 лет, их ищут с 9 февраля. По данным СМИ, женщина может быть связана с деструктивной религиозной сектой "Русская православная церковь – Царская империя".

Во главе этой секты, по имеющимся данным, стоят ранее судимый человек, провозгласивший себя "патриархом-царем-проком Ильей", и его правая рука – "митрополит" всея Руси и "пророк" Енох.

Уточняется, что с октября 2024 года женщина проживает в этой организации в Ульяновской области и оказывает влияние на старшую дочь. По данным петербургского отряда "Лиза Алерт", есть основания полагать, что они находятся за пределами региона.

В Следственном комитете сообщили, что по данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка.

До этого в Санкт-Петербурге полиция пресекла встречу примерно 70 человек, связанных с проукраинской группой "Школа единого принципа". Участники, приехавшие из разных регионов, собрались в Адмиралтейском районе.

В отношении них проводилась проверка на предмет возможного распространения ложных сведений о Вооруженных силах РФ, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.