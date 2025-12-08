Врач Мясников: чрезмерное потребление воды способно снизить концентрацию солей в организме

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Люди нередко воспринимают советы о ежедневном потреблении воды буквально и начинают пить даже больше двух литров в сутки, стремясь выполнить "норму". Таким рекомендациям следовать необязательно, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Эксперт напомнил, что значительная часть необходимой организму жидкости – почти литр – поступает с пищей.

По его словам, чрезмерное потребление воды, например около трех литров в день, способно значительно снизить концентрацию солей в организме. Это может вызвать неприятные симптомы, включая судороги, головную боль и выраженную усталость.

Врач также предупредил, что дефицит натрия в тяжелых случаях способен привести к серьезным последствиям.

Ранее врач Наталья Попова рассказала об опасности чупа-чупсов для здоровья детей. По ее словам, такие сладости нередко становятся причиной аллергических реакций, кариеса и повышенного риска развития диабета, поскольку содержат красители и значительное количество сахара. Регулярное употребление подобных конфет увеличивает вероятность появления лишнего веса.