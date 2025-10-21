Форма поиска по сайту

21 октября, 11:19

Общество
Врач Попова: чупа-чупсы могут провоцировать у детей аллергию, кариес и диабет

Врач предупредила о вреде чупа-чупсов для здоровья детей

Фото: 123RF.com/nevodka

Чупа-чупсы могут стать причиной развития аллергических реакций, кариеса и диабета у детей, так как они содержат красители и большое количество сахара. Об этом News.ru рассказала аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова.

"Регулярное употребление конфет также увеличивает вероятность возникновения проблем с весом", – предупредила она.

Специалист посоветовала родителям найти альтернативу чупа-чупсам. Это могут быть леденцы без сахара и фрукты.

Ранее врач Александр Мясников посоветовал исключить из рациона детей сладкие газированные напитки, так как они вызывают воспаление. Он отметил, что для укрепления иммунитета школьникам особенно необходимы витамин D и омега-3, их рацион должен включать в себя фрукты и овощи.

