Врач Попова: чупа-чупсы могут провоцировать у детей аллергию, кариес и диабет

21 октября
Чупа-чупсы могут стать причиной развития аллергических реакций, кариеса и диабета у детей, так как они содержат красители и большое количество сахара. Об этом News.ru рассказала аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова.
"Регулярное употребление конфет также увеличивает вероятность возникновения проблем с весом", – предупредила она.
Специалист посоветовала родителям найти альтернативу чупа-чупсам. Это могут быть леденцы без сахара и фрукты.
Ранее врач Александр Мясников посоветовал исключить из рациона детей сладкие газированные напитки, так как они вызывают воспаление. Он отметил, что для укрепления иммунитета школьникам особенно необходимы витамин D и омега-3, их рацион должен включать в себя фрукты и овощи.
