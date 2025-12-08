Офлайн-ретейлеры в РФ призвали ужесточить регулирование маркетплейсов

Фото: 123RF.com/burdun

Крупные офлайн-ретейлеры России обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ужесточить регулирование маркетплейсов. В частности, обращение поддержали "Детский мир", "М.Видео-Эльдорадо", DNS и Hoff, пишет "Коммерсантъ".

В своем обращении ретейлеры предлагают ориентироваться на международный опыт США, Китая и Турции, где финансовые сервисы онлайн-платформ работают в отдельном регулируемом периметре.

Отмечается, что маркетплейсы искусственно занижают стоимость товаров за счет кросс-субсидирования.

Ранее руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что скидки, предоставляемые банками маркетплейсов, создают не вполне честные условия конкуренции. Она назвала этот вопрос одним из самых острых.

Вместе с тем главы Сбера, ВТБ, Т-Банка, Совкомбанка и Альфа-Банка предложили запретить маркетплейсам предоставлять клиентам прямые скидки и бонусы. Исключение предлагалось сделать для социально значимых товаров и собственной продукции маркетплейсов.

Глава Сбера Герман Греф также указывал, что маркетплейсы из-за своих скидок недоплатили налогов на 1,5 триллиона рублей в 2025 году. По его мнению, рынок интернет-магазинов требует урегулирования. Он также указал, что это задача государства, так как маркетплейсы находятся вне конкуренции, особенно в вопросах налогообложения.

В свою очередь, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким в открытом письме к властям осудила банки за попытку ограничить скидки маркетплейсов по способу оплаты. Она назвала это атакой на конкурентов и опровергла обвинения в налоговых нарушениях. Ким указала, что банки сами тратят миллиарды на программы лояльности.