Мизулина обратила внимание на продажу запрещенных товаров на маркетплейсах

Фото: 123RF.com/burdun

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в беседе с РИА Новости рассказала, что обратилась к правоохранителям после сообщений о продаже запрещенных товаров на маркетплейсах.

"Мы действительно еще 24 октября обратились в ФСБ, МВД России, Ростехнадзор в связи с продажей прекурсоров наркотических средств, взрывоопасных и ядовитых веществ в жидкой и твердой форме, расфасованных в потребительскую тару, бутылки, канистры объемом до 20 литров и более", – сказала она.

По ее словам, сейчас на маркетплейсах и в розничной торговле можно найти товары, которые запрещены к обороту в России. Их продажа уголовно наказуема. Она сообщила о найденных объявлениях о продаже соляной и серной кислоты, толуола, красного фосфора, бензола, сернокислого свинца, азотной кислоты. Мизулина отметила, что все эти вещества продаются в недопустимых дозировках.

Глава Лиги безопасного интернета напомнила, что многие из них включены в федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. Их свободная продажа ведет к тому, что приобретать вещества может кто угодно, даже несовершеннолетние.

Кроме того, на торговых площадках можно найти и опасные таблетки для похудения, о которых активно рассказывают в социальных сетях, несмотря на ограничения Роспотребнадзора. Мизулина отметила, что часто такие товары маскируют под печенье или конфеты, а продвигают их через каналы в мессенджере Telegram.

Также, по ее словам, много жалоб поступает на неприличные комментарии на маркетплейсах и откровенные фотографии, у которых нет возрастной маркировки. Обращения присылают и работники пунктов выдачи. Их жалобы связаны с работой на торговых площадках.

Мизулина добавила, что официальных ответов от ведомств пока не поступало, однако работу они уже начали – часть подозрительных объявлений с маркетплейсов убрали. Сами торговые площадки также идут на контакт, они оперативно реагируют на подобные объявления. Поэтому, как отметила глава Лиги безопасного интернета, дополнительные меры не потребуются.

Ранее стало известно о жалобах родителей на свободную продажу бетельного ореха на маркетплейсах. Отмечалось, что дети покупают так называемые "пьяные орехи", которые вызывают галлюцинации и прочие опасные для здоровья эффекты. В числе последствий – головная боль и судороги.

