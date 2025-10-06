Эксперт Шапкин: маркетплейсам стоит ввести доппредупреждение о наличии алкоголя в конфетах

Фото: 123RF/karnauhov

Маркетплейсам стоит добавить предупреждающую информацию о содержании алкоголя в конфетах, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с Москвой 24.

По его словам, сделать это можно, например, в карточке продавца. Такое решение могло бы предотвратить случайное употребление подобных конфет детьми.

Таким образом Шапкин прокомментировал обращение к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой усилить контроль за продажей алкогольных кондитерских изделий через маркетплейсы. Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, сообщало РИА Новости.

Чиновник указал, что интернет-магазины предлагают приобрести сладкие кондитерские изделия с начинками, к которым относятся ликер, коньяк и другие алкогольные напитки. При этом карточки таких товаров на разных сайтах могут как иметь пометку "18+", так и просто содержать указание на вид начинки без ограничений по возрасту.

Леонов подчеркнул, что это может привести к бесконтрольной покупке детьми алкогольных конфет, что представляет угрозу для их здоровья. Более того, он предположил, что доступность подобных сладостей может подтолкнуть молодежь и подростков к злоупотреблению алкоголем во взрослом возрасте.

На сегодняшний день не существует специализированной программы, направленной на контроль за конфетами, содержащими алкоголь, обратил внимание Шапкин.

Оборот таких продуктов не входит в компетенцию ни одного ведомства, кроме Роспотребнадзора, пояснил эксперт. В данном случае применяется стандартный надзор за пищевой продукцией, регулируемый соответствующими постановлениями правительства.

"Есть технический регламент на пищевую продукцию – в нем существует подраздел на кондитерские изделия, где прописаны требования. И, в общем-то, это все", – указал Шапкин.

Однако невозможно предусмотреть все возможные случаи, подчеркнул эксперт. По его мнению, производители могли бы добровольно вносить предупреждения о наличии алкоголя в их продукции, чтобы обезопасить несовершеннолетних и беременных. При этом он обратил внимание, что многие из них уже указывают его в составе продукции.

"Кроме того, он есть не только в алкоконфетах, но и в тортах, ромовой бабе. То есть многие кондитерские изделия содержат такую начинку или пропитку", – напомнил Шапкин.

Вместе с тем в квасе и кефире допускается содержание 1,2 и 1,5% алкоголя соответственно, обратил внимание специалист. Это поднимает вопрос о допустимости продажи таких продуктов детям. Например, при проверке кваса были обнаружены образцы с содержанием алкоголя до 3–4%, что делает их небезопасными для детей и водителей.

"Поэтому возникает вопрос, где начинается алкоголь и заканчивается обычная пищевая продукция. При этом если в изделии содержится менее 0,5%, то оно уже не является алкогольным", – заключил он.

Ранее эксперт Зарема Тен предупредила, что конфеты с алкогольной начинкой вызывают обезвоживание, раздражают слизистую желудка и могут спровоцировать рецидив у людей с алкогольной зависимостью. Чрезмерное употребление таких конфет опасно для здоровья, так как даже небольшие дозы алкоголя временно влияют на реакцию и внимание.

Кроме того, специалист указала, что людям с гастритом, язвой, а также детям, беременным и кормящим следует избегать этих конфет, поскольку алкоголь и сахар могут вызвать интоксикацию, аллергическую реакцию или негативно влиять на развитие плода.

