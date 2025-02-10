Врач Тен сообщила, что конфеты с алкоголем вызывают обезвоживание

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Конфеты с начинкой на основе алкогольных напитков вызывают обезвоживание, раздражают слизистую желудка и могут провоцировать людей с алкогольной зависимостью на употребление спиртного. Об этом рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Зарема Тен.

По словам врача, при чрезмерном употреблении конфет с алкоголем организм подвергается риску обезвоживания. Кроме того, даже небольшие дозы алкоголя в кондитерских изделиях могут временно повлиять на реакцию и внимание, поэтому их не стоит употреблять перед тем, как сесть за руль.

Людям с гастритом и язвой также следует осторожно относиться к этому продукту, поскольку алкоголь в сочетании с сахаром раздражает слизистую желудка, сообщила специалист.

"Конфеты с алкоголем не предназначены для детей, так как даже небольшое количество алкоголя может вызвать интоксикацию или аллергическую реакцию. Они противопоказаны беременным и кормящим, так как алкоголь в минимальных дозах может негативно повлиять на развитие плода или проникнуть в грудное молоко", – предупредила Тен.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова рассказала об опасности крепких алкогольных коктейлей с кофе или энергетиками. По ее словам, сочетание спиртного с этими напитками грозит резким повышением артериального давления, а иногда даже гипертоническим кризом. Особенно опасны такие коктейли для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку у них повышенный риск инфаркта и инсульта.

Между тем более четверти россиян (29%) стали уделять больше внимания своему здоровью. Этот показатель снизился по сравнению с предыдущими тремя годами, когда он превышал 40%, следует из результатов исследования Института современных медиа (MOMRI), с которыми ознакомилась Москва 24.