Офлайн-продажа алкоголя по биометрии будет запущена в РФ в 2025 году

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Офлайн-продажу алкоголя с использованием биометрии планируется запустить в 2025 году. Об этом сообщил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

Он напомнил, что недавно власти РФ уже разрешили использовать биометрию, зарегистрированную в приложении Единой биометрической системы, для подтверждения возраста при покупке энергетиков.

"Биометрия станет дополнительным инструментом, который поможет подтвердить возраст покупателя наряду с бумажными документами. Наш сервис уже готов к использованию в офлайне", – цитирует Поволоцкого ТАСС.

По его словам, использование сервиса с биометрией позволит значительно ускорить обслуживание клиентов на кассах самообслуживания.

В России появится единый сервис платежей биометрией, включая оплату лицом. Дорожная карта проекта уже разработана, а запуск запланирован на второе полугодие. Сбер создаст стандарт для оплаты по биометрии, чтобы остальные участники рынка смогли также запустить аналогичные сервисы.

Кроме того, примерно половина банковских терминалов в России сможет принимать оплату по биометрии к началу 2026 года. В частности, в Сбере заявили, что предоставят рынку еще более современные модели платежных устройств, которые позволят заменить до 80% парка – это до 50% всех банковских терминалов в РФ.

Ранее врач-диетолог рассказал, что употребление алкогольных напитков буквально уничтожает мозг. По словам специалиста, спиртное негативно влияет на весь организм, разрушая клетки и плохо действуя на мозговую деятельность. Кроме того, у злоупотребляющих алкоголем может развиться цирроз печени и возникнуть энцефалопатия – потенциально обратимое нарушение функции головного мозга.