Россияне смогут подтверждать возраст при покупке энергетиков с помощью биометрии

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Жители России смогут подтверждать возраст при покупке энергетиков с помощью биометрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Таким образом, кабмин расширил доступ граждан к сервисам на базе Единой биометрической системы. В перечень случаев ее использования попало подтверждение возраста при покупке тонизирующих напитков.

Также постановление упрощает порядок дистанционного подтверждения права на получение пенсии за рубежом. Ранее для получения услуги требовалось зарегистрировать биометрию очно в банке.

Между тем журналисты выяснили, что примерно половина банковских терминалов в России сможет принимать оплату по биометрии к началу 2026 года. Сбер планирует заменить до 80% своих устройств. Для подключения к сервису клиентам нужно зарегистрировать свою биометрию на "Госуслугах" или в отделениях банка.