Диетолог Арзамасцев назвал уничтожающие мозг напитки

Фото: depositphotos/Oksana_S

Употребление алкогольных напитков буквально уничтожает мозг, предупредил в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Специалист отметил, что спиртное негативно влияет на весь организм.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Алкоголь разрушает клетки, в том числе плохо действует на мозговую деятельность. Если спиртное периодически возникает, это будет приводить к снижению умственных способностей и ухудшению памяти.

Кроме того, у злоупотребляющих алкоголем может развиться цирроз печени и возникнуть энцефалопатия – потенциально обратимое нарушение функции головного мозга.

"При этом состоянии человек уже не способен нормально воспринимать реальность, быстро, активно думать. Первопричиной является алкоголь как напиток", – отметил эксперт.

Для поддержания нормальной работы мозга диетолог посоветовал употреблять свежевыжатые фруктово-овощные соки. В них содержится большее количество витаминов, необходимых мозгу для поддержания работоспособности.

"Также в соках есть антиоксиданты. Мозг тоже подвержен старению, а они будут защищать клетки от негативного воздействия и агрессивных элементов", – добавил Арзамасцев.

Ранее россиянам рассказали, что отказ от сладкого помогает улучшить работу мозга. Отмечается, что сахар обладает успокаивающим и тормозящим эффектом. Если исключить его из рациона, то через три недели деятельность органа улучшится и у человека будет хорошее настроение.

