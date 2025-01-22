Диетолог Арзамасцев назвал уничтожающие мозг напитки

22 января, 08:30Общество
Фото: depositphotos/Oksana_S
Употребление алкогольных напитков буквально уничтожает мозг, предупредил в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Специалист отметил, что спиртное негативно влияет на весь организм.
Кроме того, у злоупотребляющих алкоголем может развиться цирроз печени и возникнуть энцефалопатия – потенциально обратимое нарушение функции головного мозга.
"При этом состоянии человек уже не способен нормально воспринимать реальность, быстро, активно думать. Первопричиной является алкоголь как напиток", – отметил эксперт.
Для поддержания нормальной работы мозга диетолог посоветовал употреблять свежевыжатые фруктово-овощные соки. В них содержится большее количество витаминов, необходимых мозгу для поддержания работоспособности.
"Также в соках есть антиоксиданты. Мозг тоже подвержен старению, а они будут защищать клетки от негативного воздействия и агрессивных элементов", – добавил Арзамасцев.
Ранее россиянам рассказали, что отказ от сладкого помогает улучшить работу мозга. Отмечается, что сахар обладает успокаивающим и тормозящим эффектом. Если исключить его из рациона, то через три недели деятельность органа улучшится и у человека будет хорошее настроение.