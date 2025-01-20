Врач Кондрахин: отказ от сахара на три недели может улучшить работу мозга

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Если отказаться от сахара, то через три недели мозг будет лучше работать. Такое заявление в разговоре с "Газетой.ру" сделал врач, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии университета имени Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

По словам эксперта, сахар вреден для человека, поскольку он является быстрыми углеводами. Они начинают проникать в организм уже в ротовой полости, достигают головного мозга, отчего тот получает "приливы радости и удовольствия". Головной мозг, уточнил Кондрахин, очень любит сахар, поскольку он успокаивает.

"Считается, что сахар и алкоголь распознают одни и те же рецепторы, поэтому человек получает одинаковое удовольствие и от сахара, и от алкоголя", – пояснил он.

Быстрые углеводы, продолжил врач, – это сахар, фруктоза, конфеты, пирожное, мороженое. Он считает, что эти продукты следует заменить на длинные и медленные углеводы, например на еду из твердых сортов пшеницы.

Кондрахин уточнил, что сахар воздействует на организм как наркотические вещества – успокаивает и тормозит. Если от него отказаться, то через три недели у человека будет "свежий мозг" и хорошее настроение, а по утрам во рту не будет "противной слизи", также стабилизируется работа кишечника.

"Как определить, что продукт состоит из быстрых углеводов, добавленного сахара? Все, что дает сразу сладость во рту, – это быстрые углеводы", – сказал специалист.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что в пакетированных соках много сахара, поэтому часто их пить не рекомендуется. Если употреблять такой сок каждый день, то появятся лишние килограммы, также произойдет удар по поджелудочной железе с возможным развитием нарушения углеводного обмена вплоть до диабета. При сахарном диабете лучше такой сок вообще не пить, подчеркнул Арзамасцев.