Диетолог Арзамасцев назвал главную опасность пакетированных соков

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Пакетированные соки содержат много сахара, поэтому пить их часто не рекомендуется. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По словам эксперта, когда человек пьет много сока, в его организм попадает большое количество сахара.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если употреблять его ежедневно, будут лишние килограммы и удар по поджелудочной железе с возможным развитием нарушения углеводного обмена вплоть до диабета.

Норма потребления пакетированного сока зависит от образа жизни человека и его здоровья. Если он неактивен, имеет небольшой лишний вес и заболевания, то лучше ограничиться одним стаканом в неделю, уточнил врач.

"При сахарном диабете его вообще лучше не пить. Когда человек активный, молодой спортсмен, то можно употреблять сок три-четыре раза в неделю", – указал специалист.

Ранее россиян предупредили, что употребление слишком больших доз спиртного может привести к летальному исходу. Однако при некоторых заболеваниях смертельно опасным будет даже незначительное количество алкоголя. В частности, напитки с градусом нельзя пить при заболеваниях сердца и циррозе печени, а также после недавно перенесенного инфаркта и инсульта.

