Физиотерапевт Оливос: слабые мышцы ног снижают когнитивные функции мозга

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Слабые мышцы ног влияют не только на ухудшение физического состояния тела, но и снижают когнитивные функции мозга. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на физиотерапевта Меган Оливос.

Специалист отметила, что сильные мышцы ног способствуют развитию гиппокампа – участка мозга, который ответственен за память и обучение. Упражнения для ног могут помочь снизить риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция, связанных с ухудшением состояния гиппокампа.

Эксперты рекомендуют выполнять различные упражнения для ног и постепенно увеличивать на них нагрузку. Для исключения возможных противопоказаний к тренировкам необходимо проконсультироваться со специалистом.

В материале указано, что развитие силы ног помогает предотвратить падения, что особенно важно с возрастом.

Ранее эксперт Эдуард Каневский напомнил, что перед утренней зарядкой надо разминаться. При этом он подчеркнул, что зарядка не является альтернативой специализированным занятиям, а лишь помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, а также в контроле лишнего веса.