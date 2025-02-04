"Коммерсант": в РФ зафиксирован рост спроса на экзотический алкоголь

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В России зафиксирован рост спроса на экзотический алкоголь, ассоциируемый с другими странами. В 2024 году выросли продажи соджу, чачи, кальвадоса и граппы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аналитические данные.

По информации издания, продажи такого алкоголя в прошлом году выросли год к году на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% – в денежном. Выраженный рост замечен у соджу – показатель в натуральном выражении увеличился на 348%, в денежном – на 184,1%.

Согласно данным аналитиков, выросли продажи у чачи (61% в натуральном выражении, 56,9% в деньгах), кальвадоса (13,2% в натуральном выражении, 15% в деньгах), граппы (11,7 и 16% соответственно). При этом зафиксировано снижение спроса на самогон – продажи в натуральном выражении снизились на 3,7%, в денежном – на 1,2%.

Между тем в России могут запретить продажу специальных приспособлений и чехлов для маскировки спиртных напитков. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев указал, что популярность маркетплейсов привела к доступности подобных средств маскировки среди взрослых и детей.