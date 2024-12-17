Депутат ГД Свинцов предложил запретить россиянам дарить друг другу алкоголь

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил запретить дарить в России алкогольную продукцию, сообщает Life.ru.

Соответствующий законопроект он внесет на рассмотрение в нижнюю палату парламента 17 декабря. Документ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей штрафы за передачу алкоголя в качестве подарка. Согласно ему, для физлиц штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 35 до 50 тысяч, а для юридических – 100 тысяч рублей.

Инициатива направлена на снижение употребления алкоголя среди граждан и поддержку здорового образа жизни. В документе отмечается, что за последние четыре года уровень употребления алкоголя в стране возрос, а действующие меры по борьбе с алкоголизмом оказываются недостаточно эффективными.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает убрать алкоголь из обычных супермаркетов и продавать его в помещениях с отдельным входом. По мнению авторов инициативы, продажа алкоголя в магазинах рядом с продуктами, сочетающимися со спиртным, является пропагандой алкоголизма.