Депутат Свинцов: необходимо убрать алкоголь из супермаркетов

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Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) рассказал, что накануне в нижнюю палату парламента был внесен законопроект, согласно которому предлагается убрать алкоголь из обычных супермаркетов и продавать его в помещениях с отдельным входом. Об этом сообщает Life.ru.

По мнению авторов законопроекта, продажа алкоголя в магазинах рядом с продуктами, сочетающимися со спиртным, является пропагандой алкоголизма. Как утверждает Свинцов, такие действия можно расценить как маркетинговый ход, который приводит к внезапным покупкам алкоголя.

"Особое беспокойство вызывает размещение алкоголя непосредственно около касс", – подчеркнул депутат ГД.

В качестве борьбы с этим Свинцов предложил сделать отдельные помещения с индивидуальным входом для продажи алкоголя. При этом несовершеннолетним вход в подобные места будет запрещен.

Авторы инициативы предлагают распространить идею только на города, поскольку в сельской местности не везде можно будет реализовать подобные помещения. Если законопроект одобрят, то новые правила будут действовать уже с 1 января 2026 года.

Ранее депутаты в Вологодской области приняли закон, который ограничивает продажу алкоголя в розницу 2 часами в день по будням. Алкоголь можно будет купить с 12:00 до 14:00, но прежний режим торговли сохраняется для выходных и праздников – с 08:00 до 23:00. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Диетолог Елена Соломатина напоминала, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. От спирта страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Кроме того, у тех, кто пьет алкогольные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.

