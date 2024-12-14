Профильные ведомства проанализируют возможность запрета скидок на алкогольную продукцию

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Правительство России дало поручение профильным ведомствам проанализировать практику применения скидок на алкоголь при розничной продаже и подготовить предложения о возможности их запрета. Об этом со ссылкой на распоряжение кабмина РФ пишет ТАСС.

"Анализ практики применения скидок с цены алкогольной продукции при розничной продаже покупателям, приобретающим алкоголь для личных нужд, и подготовка предложений о возможности установления запрета на применение таких скидок", – указано в документе.

Правительство распорядилось выполнить поручение до 15 апреля 2025 года. Ответственными исполнителями назначены Минпромторг России, Минздрав России, Роспотребнадзор, Минфин России и Минсельхоз России.

Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, который предлагает запретить продажу алкоголя всем, у кого нет подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом. Достигшим 18 лет гражданам будет предлагаться обратиться в специальное учреждение для прохождения обследования и консультации о вреде употребления алкоголя.