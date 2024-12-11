В ГД внесен проект о продаже алкоголя по спецзаписи на "Госуслугах"

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Депутат Госдумы Андрей Свинцов внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, предлагающий запретить продажу алкоголя совершеннолетним, не имеющим подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом. Документ размещен в думской электронной базе.

Как указано в пояснительной записке, россиянам по достижении 18 лет, желающим покупать алкогольные напитки, предлагается обращаться в специализированное медучреждение по месту жительства для прохождения обследования у нарколога и получения информации о негативных последствиях употребления спиртного. По результатам обследования и профилактической беседы медучреждение будет заносить на портал "Госуслуги" соответствующие сведения.

По словам Свинцова, инициатива предлагает решить две проблемы: подробно объяснить молодым людям пагубные последствия потребления алкоголя и оказать своевременную медпомощь тем, кто уже имеет проблемы или зависимость от спиртного. Помимо этого, законопроект позволит выявить тех, у кого в раннем возрасте есть склонность к употреблению алкогольных напитков или зависимость.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что алкоголь ухудшает общее качество ночного отдыха. Она считает, что алкоголь сокращает фазу быстрого сна, важную для памяти и эмоционального восстановления, а также вызывает прерывистость отдыха и частые пробуждения.

Помимо этого, употребление спиртных напитков делает сон "менее глубоким", что приводит к усталости днем и уменьшению энергии.