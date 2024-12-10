Продажа алкоголя в Ярославской области будет ограничена с 1 марта 2025 года

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Продажа алкоголя в кафе в Ярославской области будет запрещена с 23 до 8 часов, такая норма вводится с 1 марта 2025 года, заявил губернатор Михаил Евраев.

"Изменения в законодательстве направлены на сокращение числа точек в многоквартирных домах, где можно приобрести алкоголь", – уточнил он в своем телеграм-канале.

В частности, алкоголь в точках общественного питания можно будет продавать лишь при условии наличия зала обслуживания площадью не менее 25 "квадратов", без учета сезонных веранд. Кроме того, продажа пива и слабоалкогольных напитков запрещена в магазинах, расположенных в жилых домах.

До этого депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга начали обсуждать похожие ограничения на продажу алкоголя в городе. В частности, изменению могут подвергнуться время отпуска спиртного, а также отдаление точек продажи от социальных объектов. В это же время сильно ограничивать время продажи алкоголя по будним дням не планируется.

