08 декабря, 14:39

Общество

Башкирский фермер нашел в желудке забитой коровы кошелек с деньгами

Фото: телеграм-канал Mash Batash

В башкирской деревне Толпарово Гафурийского района фермер забил корову и нашел в ее желудке кошелек с деньгами. В распоряжении телеканала "360" оказалась видеозапись, на которой мужчина промывает 5-тысячные купюры.

Владелец коровы признался, что зарезал животное из-за того, что оно постоянно бродило по свалкам.

"Из желудка вышло 30 килограммов мусора! Самое главное – внутри лежал кошелек с деньгами. Верите или нет?! Деньги приличные", – сказал он.

На кадрах заметна толстая пачка купюр, однако точная сумма пока неизвестна. Фермер предположил, что корова съела кошелек вместе с мусором.

В нем, кроме денег, были документы на имя гражданина Дорофеева, однако человека с такой фамилией в Толпарове нет. Мужчина отмыл бумажник с деньгами и намерен найти владельца, чтобы вернуть потерю, уточнили журналисты.

Ранее столичные ветеринары спасли 1,5-годовалого мейн-куна по кличке Ватсон, который проглотил кусок пробкового детского коврика. Инородное тело находилось в желудке кота около месяца. После операции, в ходе которой хирурги извлекли предмет, животное быстро пошло на поправку.

