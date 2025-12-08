Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 15:59

Транспорт

Детям будут вручать подарки в транспорте Москвы в Новый год

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дети получат подарки в метро и другом столичном транспорте в Новый год. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в рамках открытия новогодней елки совместно с театром "Современник".

"Для детей в Новый год будут подарки в Московском метрополитене и на других видах транспорта, много улыбок, много праздничных фотографий", – приводит его слова ТАСС.

Ликсутов также поздравил горожан с наступающим праздником.

Церемония открытия новогодней елки состоялась у театра "Современник". Зимнее дерево установили в пешеходной зоне. Елка украшена игрушками с логотипом транспорта Москвы, моделями автобусов, такси и вагонов поездов метро.

На мероприятии присутствовал художественный руководитель "Современника" и Московского Театра Олега Табакова народный артист России Владимир Машков.

"Сегодня мы вместе с департаментом транспорта города Москвы открываем нашу традиционную елку. "Транспортную" елку мы уже устанавливали на Сухаревской площади, возле Театра Олега Табакова, и вот сегодня здесь – красивую и замечательную", – сказал он.

Машков выразил благодарность Ликсутову за содействие.

Ранее в Москве стартовала ежегодная благотворительная акция "Добрая елка". Она помогает сбыться мечтам детей и подростков – подопечных некоммерческих организаций (НКО).

Чтобы исполнить желание ребенка, нужно снять шар с новогоднего дерева либо зайти на сайт акции и заполнить заявку на исполнение желания. После этого с дарителем свяжется оператор. Затем необходимо дождаться звонка представителя НКО и договориться о дате передачи подарка.

Новогоднюю елку с логотипом транспорта Москвы установили возле театра "Современник"

Читайте также


транспортгород

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика