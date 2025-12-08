08 декабря, 15:59Транспорт
Детям будут вручать подарки в транспорте Москвы в Новый год
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Дети получат подарки в метро и другом столичном транспорте в Новый год. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в рамках открытия новогодней елки совместно с театром "Современник".
"Для детей в Новый год будут подарки в Московском метрополитене и на других видах транспорта, много улыбок, много праздничных фотографий", – приводит его слова ТАСС.
Ликсутов также поздравил горожан с наступающим праздником.
Церемония открытия новогодней елки состоялась у театра "Современник". Зимнее дерево установили в пешеходной зоне. Елка украшена игрушками с логотипом транспорта Москвы, моделями автобусов, такси и вагонов поездов метро.
На мероприятии присутствовал художественный руководитель "Современника" и Московского Театра Олега Табакова народный артист России Владимир Машков.
"Сегодня мы вместе с департаментом транспорта города Москвы открываем нашу традиционную елку. "Транспортную" елку мы уже устанавливали на Сухаревской площади, возле Театра Олега Табакова, и вот сегодня здесь – красивую и замечательную", – сказал он.
Машков выразил благодарность Ликсутову за содействие.
Ранее в Москве стартовала ежегодная благотворительная акция "Добрая елка". Она помогает сбыться мечтам детей и подростков – подопечных некоммерческих организаций (НКО).
Чтобы исполнить желание ребенка, нужно снять шар с новогоднего дерева либо зайти на сайт акции и заполнить заявку на исполнение желания. После этого с дарителем свяжется оператор. Затем необходимо дождаться звонка представителя НКО и договориться о дате передачи подарка.
Новогоднюю елку с логотипом транспорта Москвы установили возле театра "Современник"