Детям будут вручать подарки в транспорте Москвы в Новый год

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дети получат подарки в метро и другом столичном транспорте в Новый год. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в рамках открытия новогодней елки совместно с театром "Современник".

"Для детей в Новый год будут подарки в Московском метрополитене и на других видах транспорта, много улыбок, много праздничных фотографий", – приводит его слова ТАСС.

Ликсутов также поздравил горожан с наступающим праздником.

Церемония открытия новогодней елки состоялась у театра "Современник". Зимнее дерево установили в пешеходной зоне. Елка украшена игрушками с логотипом транспорта Москвы, моделями автобусов, такси и вагонов поездов метро.

На мероприятии присутствовал художественный руководитель "Современника" и Московского Театра Олега Табакова народный артист России Владимир Машков.

"Сегодня мы вместе с департаментом транспорта города Москвы открываем нашу традиционную елку. "Транспортную" елку мы уже устанавливали на Сухаревской площади, возле Театра Олега Табакова, и вот сегодня здесь – красивую и замечательную", – сказал он.

Машков выразил благодарность Ликсутову за содействие.

Ранее в Москве стартовала ежегодная благотворительная акция "Добрая елка". Она помогает сбыться мечтам детей и подростков – подопечных некоммерческих организаций (НКО).

Чтобы исполнить желание ребенка, нужно снять шар с новогоднего дерева либо зайти на сайт акции и заполнить заявку на исполнение желания. После этого с дарителем свяжется оператор. Затем необходимо дождаться звонка представителя НКО и договориться о дате передачи подарка.

