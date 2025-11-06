В Омске школьница осуждена за убийство новорожденного сына

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

Ленинский суд Омска назначил 1,5 года воспитательной колонии 16-летней девушке, которая убила новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Из судебных материалов следует, что днем 18 июля подросток родила здорового ребенка в хостеле на 5-й Путевой улице. Однако девушка не хотела воспитывать малыша, поэтому задушила его, положила тело сына в пакет и бросила в мусорное ведро в ванной комнате.

Мертвого мальчика нашла в мусорном ведре сотрудница хостела во время уборки. В результате суд признал виновной мать ребенка в убийстве новорожденного. Свою вину девушка признала. После оглашения приговора ее взяли под стражу.

Помимо этого, по ходатайству прокуратуры было вынесено частное постановление в отношении руководства образовательного учреждения, в котором училась девушка. Организацию обвинили в ненадлежащей работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Ранее суд в Бурятии приговорил местную жительницу к 13 годам колонии общего режима по делу об убийстве двухмесячного сына с особой жестокостью. По версии СК, женщина, разозлившись на плачущего ребенка, ударила его по лицу, после чего сделала малышу уколы в голову шприцами с сильнодействующим препаратом.

Через некоторое время ребенок умер. Мать попыталась скрыться, но позже была задержана дома у знакомого. Во время допросов она утверждала, что убила малыша в состоянии аффекта из-за послеродовой депрессии. Однако эксперты установили, что женщина отдавала отчет своим действиям.

