Суд в Бурятии приговорил женщину к 13 годам за убийство двухмесячного сына

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Суд в Бурятии назначил местной жительнице 13 лет колонии общего режима по делу об убийстве двухмесячного сына с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Инцидент произошел в Улан-Удэ в ночь на 9 октября 2024 года. По версии следствия, женщина, разозлившись на плачущего младенца, ударила его по лицу, после чего сделала ребенку уколы в голову шприцами с сильнодействующим препаратом. Спустя некоторое время мальчик скончался.

Мать попыталась скрыться, однако через некоторое время была задержана дома у знакомого. Во время допросов женщина утверждала, что убила ребенка в состоянии аффекта из-за послеродовой депрессии. При этом из результатов психолого-психиатрической судебной экспертизы следует, что обвиняемая отдавала отчет своим действиям.

Ранее в Волгограде осудили женщину за издевательства над ребенком. Установлено, что в августе 2024 года мать избила сына и выгнала его из дома, заявив, что не хочет с ним жить. В октябре того же года она ударила ребенка кастрюлей, а также держала у его спины нагретый утюг до тех пор, пока мальчику не стало больно.

Женщина вину не признала и заявила, что ее сын случайно налетел на кастрюлю и упал на включенный утюг. Суд приговорил ее к наказанию в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Пострадавший ребенок был изъят из семьи и направлен в соцучреждение.

