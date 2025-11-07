Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Мужчина вытолкнул гражданку Нигерии с балкона пятого этажа на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Информация о падении человека с окна поступила в полицию примерно в 04:00 7 ноября. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что с балкона пятого этажа выпала женщина, которая звала на помощь на иностранном языке. В результате пострадавшая была передана врачам.

После случившегося был задержан мужчина 1986 года рождения. Его доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства произошедшего. Затем будет принято процессуальное решение в рамках закона.

Источник в полиции рассказал ТАСС, что пострадавшая девушка занимается проституцией.

