Выброшенную из окна в Уфе девочку отправили спецбортом в московскую больницу

Фото: телеграм-канал "Айрат Рахматуллин"

Трехлетнюю девочку, выброшенную отцом из окна четвертого этажа дома в Уфе, отправили спецбортом в Москву, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

"Девочка продолжит лечение в Российской детской клинической больнице. В Москву ее доставят спецбортом специалисты Центра медицины катастроф", – написал министр.

После того как девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, хирурги в Уфе провели экстренную операцию. Теперь ей требуется помощь четвертого уровня, уточнил Рахматуллин.

Отец выбросил дочь из окна и разгромил квартиру в одном из домов на улице Ульяновых 9 октября. Пострадавшую девочку госпитализировали. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Правоохранители задержали 34-летнего мужчину. Спустя время суд арестовал его.

СМИ выяснили, что 15 лет назад мужчина проходил лечение у психиатра. На момент совершения преступления он не наблюдался у специалиста. По словам соседки мужчины, отец девочки злоупотреблял алкоголем.

Столичные врачи из федеральных центров провели уже шесть телемедицинских консультаций с коллегами из Уфы по девочке. Беседы проводились с экспертами Российской детской клинической больницы имени Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра имени Леонида Рошаля.

