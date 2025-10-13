Минздрав оценил состояние выброшенной из окна в Уфе девочки как крайне тяжелое

Фото: телеграм-канал "Следком Башкирии"

Состояние 3-летней девочки из Уфы, которую отец сбросил с 4-го этажа, оценивается как крайне тяжелое. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве здравоохранения Башкирии.

Вместе с тем представители правоохранительных органов республики сообщили журналистам, что заключение психиатрической экспертизы по состоянию отца ребенка будет готово не ранее чем через месяц.

"Экспертиза будет проходить месяц в условиях стационара, после этого будет предоставлено заключение психиатров. Это займет время", – указали собеседники агентства.

Отец выбросил 3-летнюю дочь из окна и разгромил квартиру в одном из домов на улице Ульяновых в Уфе 9 октября. Пострадавшую девочку госпитализировали. После ей сделали операцию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Правоохранители задержали 34-летнего мужчину. Спустя время суд арестовал его.

СМИ выяснили, что 15 лет назад мужчина проходил лечение у психиатра. На момент совершения преступления он не наблюдался у специалиста.

Соседка мужчины также рассказала, что отец девочки злоупотребляет алкоголем. Она сообщила, что супруга мужчины в момент происшествия находилась на лечении с другим пары ребенком в Калининграде.

При этом следователи заявляли, что в организме задержанного не были найдены алкоголь или наркотические вещества. В связи с этим мужчину направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

