Видео: телеграм-канал Baza

Момент, как отец выбросил ребенка из окна в Уфе, попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

О ЧП в Уфе стало известно 9 октября. Мужчина выбросил дочь из окна и разгромил квартиру в одном из домов на улице Ульяновых. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу на операцию. Сейчас девочка находится в реанимации. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Мать злоумышленника рассказала, что не могла предвидеть такой трагедии. Она самостоятельно заносит выброшенные сыном вещи, отказываясь от помощи соседей. По их словам, они также не ожидали подобного и охарактеризовали семью как хорошую.

Отец девочки задержан, с ним проводятся следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. Правоохранители опрашивают очевидцев и других свидетелей, а также изучают жилищно-бытовые и социальные условия семьи.

По данным СМИ, 15 лет назад отец ребенка лечился у психиатра, но, по официальным источникам, больше не наблюдался.

