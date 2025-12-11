Москалькова: Украина не принимает своих граждан, спасенных РФ в Сумской области

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Киев отказывается принимать 6 граждан Украины, которые по их же просьбе были вывезены из Сумской области, где велись бои. Об этом ТАСС рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.

В настоящее время эти украинцы находятся в Курске. Уполномоченный по правам человека в РФ уточнила, что сами граждане Украины и их родные обращаются к ней, чтобы российская сторона оказала помощь в их возвращении на родину.

Москалькова указала, что ей непонятны действия Украины. При этом она указала, что российская сторона не создает никаких препятствий для отправки украинцев на родину.

"Наши власти очень чутко относятся к гуманитарной теме и никаких препятствий не чинят", – добавила омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщала, что киевские власти ограничили доступ представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к жителям Курской области, удерживаемым на Украине.

Омбудсмен отметила, что по этой причине условия содержания этих граждан значительно ухудшились. Кроме того, им говорили, что Россия якобы не хочет их забирать. Пленных посещали украинские журналисты и на камеру заставляли произносить то, что "человек иногда говорит, чтобы выжить".

