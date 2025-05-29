Москалькова рассказала, что Киев ухудшил условия содержания курян

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Киевские власти ограничили доступ представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к жителям Курской области, удерживаемым на Украине, из-за чего условия их содержания значительно ухудшились. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову пишет ТАСС.

Омбудсмен напомнила, что к настоящему моменту в Россию смогли вернуться 140 курян, однако еще 34 до сих пор остаются в Сумах.

"Их Международный комитет Красного Креста посещал. Но люди, которые вернулись, сказали, что последний месяц МККК перестал их посещать. Мы выяснили, что их не допускают к курянам, поэтому питание людей резко ухудшилось", – сказала Москалькова.

Она сослалась на слова вернувшихся в рамках последнего обмена россиян, которые поделились, что им начали выдавать только запаренное зерно, что и стало их основным продуктом питания.

"Просто давали возможность выжить", – возмутилась омбудсмен.

Более того, людям говорили, что Россия якобы не хочет их забирать, указала она, добавив, что пленных посещали украинские журналисты и на камеру заставляли произносить то, что "человек иногда говорит, чтобы выжить".

В связи с этим Москалькова пообещала, что обратится к президенту Международного комитета Красного Креста с просьбой усилить работу по защите россиян, удерживаемых на Украине, чтобы предотвратить бесчеловечное обращение с ними.

Россия и Украина договорились обменяться пленными по формуле 1 000 на 1 000 человек в турецком Стамбуле 16 мая. Процесс начался 23 мая, а завершился 25 мая. Всего из украинского плена вернулись 880 российских военных и 120 гражданских лиц.

Продолжение массовых обменов военнопленными, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, зависит от того, чем завершатся последующие переговоры между РФ и Украиной.

