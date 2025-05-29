Два жителя Курской области были госпитализированы после возвращения из плена ВСУ

Фото: телеграм-канал "Екатерина Письменная"

Медицинская помощь понадобилась двоим жителям приграничных территорий Курской области, которые вернулись из украинского плена, заявила врио министра здравоохранения области Екатерина Письменная.

"К сожалению, полученные ранения и долгие месяцы лишений не могли не сказаться на здоровье людей", – написала она в своем телеграм-канале.

Речь идет о 6 жителях Суджанского и Беловского районов, которые были захвачены солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российской территории и до последнего времени держались в плену. Несмотря на то что они гражданские лица, их содержали вместе с военнопленными.

28 мая их в Москве встретил врио губернатора региона Александр Хинштейн и уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Уже 29 мая в 03:00 по московскому времени автобус с освобожденными жителями прибыл в Курск.

"Два человека сразу же после осмотра были госпитализированы в стационар третьего уровня, областную многопрофильную клиническую больницу. Еще трое смогли воссоединиться со своими семьями", – рассказала Письменная.

Их осмотрели врачи филиала Курской городской больницы № 6, рядом дежурила бригада скорой медпомощи, а работой медиков на месте руководил врио замминистра здравоохранения региона Павел Алименко. Психологическую поддержку оказали специалисты ГО ЧС.

"Минздрав Курской области держит на контроле состояние здоровья всех жителей приграничных районов, которых удалось вернуть с территории Украины. При необходимости пациенты госпитализируются в профильные стационары нашего региона или федеральные медицинские центры", – объяснила чиновница.

Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле 1 000 на 1 000 человек. Процесс начался 23 мая, а завершился 25 мая. Всего из украинского плена вернулись 880 российских военных и 120 гражданских лиц.

Продолжение массовых обменов военнопленными, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, зависит от того, чем завершатся последующие переговоры между РФ и Украиной.

