Путин поблагодарил Лукашенко за содействие в организации обмена пленными с Украиной

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Владимир Путин выразил большую признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в организации обмена пленными с украинской стороной, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент позвонил белорусскому коллеге и поблагодарил его за содействие в организации обмена пленными, который прошел 23–25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области в соответствии с достигнутой на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле договоренностью.

Россия и Украина в Турции договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000 человек. Процесс начался 23 мая, когда на родину вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. Следом были освобождены еще 307 бойцов.

Процесс обмена военнопленными завершился 25 мая, когда из плена вернулись 303 российских военнослужащих.