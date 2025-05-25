Замглавы МО РФ Фомин: специалисты ведомства оказывают помощь военным после обмена

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Специалисты Минобороны России оказывают помощь российским военным, вернувшимся из украинского плена. Об этом заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, передает ТАСС.

По его словам, для решения вопросов, а также всестороннего обеспечения мероприятия задействованы сотрудники всех профильных служб оборонного ведомства.

"Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса", – сказал Фомин.

Он также поблагодарил власти Белоруссии за всестороннюю помощь и содействие.

Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000 в рамках переговоров, которые прошли в турецком Стамбуле 16 мая. В пятницу, 23 мая, в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. На следующий день были освобождены 307 бойцов, а 25 мая – 303 российских военнослужащих, которые в настоящее время находятся в Белоруссии.