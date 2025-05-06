06 мая, 14:52Политика
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Россия вернула 205 военнослужащих из украинского плена. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что посреднические усилия при переговорном процессе оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
Позже их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Предыдущий обмен военнопленными состоялся 19 апреля. Тогда Россия вернула 246 своих военнослужащих. Причем РФ, в знак доброй воли, освободила еще 31 раненого украинского военнослужащего, взамен получив 15 раненых российских солдат.
Обмен пленными состоялся также благодаря содействию представителей ОАЭ, действия которых высоко оценил Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом страны Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
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