Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия вернула 205 военнослужащих из украинского плена. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что посреднические усилия при переговорном процессе оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Позже их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Предыдущий обмен военнопленными состоялся 19 апреля. Тогда Россия вернула 246 своих военнослужащих. Причем РФ, в знак доброй воли, освободила еще 31 раненого украинского военнослужащего, взамен получив 15 раненых российских солдат.

Обмен пленными состоялся также благодаря содействию представителей ОАЭ, действия которых высоко оценил Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом страны Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.