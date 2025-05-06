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06 мая, 16:46

Политика

Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России показало видео с вернувшимися из украинского плена военнослужащими. Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале ведомства.

На видео военные заходят и садятся в автобус. Затем, рассевшись, они хлопают. На территории, где производится посадка, стоят люди с флагами России.

Обмен пленными с Украиной прошел 6 мая по формуле 205 на 205. Посреднические усилия в переговорном процессе оказали ОАЭ.

В настоящее время российские бойцы находятся в Белоруссии. Там им оказывается помощь, также они могут связаться со своими семьями. Позже военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации, рассказали в оборонном ведомстве.

Прошлый обмен военнопленными состоялся 19 апреля. Тогда Россия вернула 246 военнослужащих. В знак доброй воли российская сторона освободила еще 31 украинского военного, получив взамен 15 бойцов.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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