Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны России показало видео с вернувшимися из украинского плена военнослужащими. Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале ведомства.

На видео военные заходят и садятся в автобус. Затем, рассевшись, они хлопают. На территории, где производится посадка, стоят люди с флагами России.

Обмен пленными с Украиной прошел 6 мая по формуле 205 на 205. Посреднические усилия в переговорном процессе оказали ОАЭ.

В настоящее время российские бойцы находятся в Белоруссии. Там им оказывается помощь, также они могут связаться со своими семьями. Позже военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации, рассказали в оборонном ведомстве.

Прошлый обмен военнопленными состоялся 19 апреля. Тогда Россия вернула 246 военнослужащих. В знак доброй воли российская сторона освободила еще 31 украинского военного, получив взамен 15 бойцов.