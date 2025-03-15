Лукашенко заявил, что Киев предлагал создать лагеря для пленных в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Киев предлагал создать лагеря для украинских и российских военнопленных на белорусской территории. Об этом политик рассказал в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Согласно предложению украинских властей, ответственность за состояние пленных военнослужащих возлагалась бы на Минск. По словам Лукашенко, Белоруссия ответила, что по этому вопросу необходимо договариваться с Москвой.

"Договоритесь – мы с удовольствием будем вам помогать", – отметил президент Белоруссии.

В начале февраля Россия в результате переговорного процесса вернула 150 военнослужащих из украинского плена. Взамен были переданы 150 военнопленных ВСУ. Сначала бойцов доставили на территорию Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь.

Обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом идет нелегко, однако российские власти продолжают данный процесс, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для российской стороны важна жизнь каждого военнослужащего, который сейчас находится в плену.