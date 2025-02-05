Россия вернула 150 военнослужащих из украинского плена

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Россия в результате переговорного процесса вернула 150 военнослужащих из украинского плена. Взамен были переданы 150 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в российском Минобороны.

В настоящее время военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Им также предоставлена возможность связаться с родственниками. Позже их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, в возвращении военнослужащих из украинского плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В январе Россия и Украина также обменялись пленными по формуле 25 на 25. Сделать это удалось в результате переговоров.

Для возвращения российских военнослужащих из украинского плена делается все возможное. Об этом заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отмечал представитель Кремля, обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом идет нелегко.

Для российской стороны важна жизнь каждого военнослужащего, который сейчас находится в плену, поэтому работа в данном направлении будет продолжена, подчеркнул Песков.