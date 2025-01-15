Москалькова показала видео с вернувшимися из украинского плена военными

Видео: телеграм-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала в своем телеграм-канале видеозапись, на которой запечатлены российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена.

На кадрах видно, что омбудсмен поговорила по телефону с близкими военных и поздравила их с возвращением.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 25 на 25 в среду, 15 января. Сделать это удалось в результате переговоров. Представители российского Минобороны уточнили, что в настоящий момент военнослужащие находятся на территории Белоруссии.

Им оказывается необходимая помощь, а также предоставляется возможность связаться с родственниками. Позже военных доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию.

