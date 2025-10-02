Из украинского плена вернулись 10 жителей Курской области

Фото: телеграм-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"

Из украинского плена вернули 10 жителей Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"На белорусской земле их уже встретила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ждем наших людей дома!" – поделился он.

По словам Москальковой, в Москве курян встретит автобус, предоставленный губернатором региона. Из столицы они прибудут в Курск, чтобы наконец отправиться домой.

Омбудсмен ранее рассказывала, что киевские власти ограничили доступ представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к жителям Курской области, удерживаемым на Украине, из-за чего условия их содержания значительно ухудшились.

Кроме того, гражданам говорили, что Россия якобы не хочет их забирать. Пленных посещали украинские журналисты и на камеру заставляли произносить то, что "человек иногда говорит, чтобы выжить".

Россия 2 октября вернула 185 военнослужащих из украинского плена. Взамен были переданы 85 пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным российского Минобороны, также возвращены 20 гражданских лиц.