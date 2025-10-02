02 октября, 15:07Политика
Россия вернула 185 военных из украинского плена
Фото: ТАСС/Ruptly/POOL
Россия вернула 185 военнослужащих из украинского плена, взамен переданы 185 пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, также возвращены 20 гражданских лиц. В министерстве уточнили, что обмен прошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 23 июля.
В настоящее время российские военные и гражданские лица находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.
В ходе третьего раунда переговоров Москва и Киев договорились провести обмен не менее чем по 1,2 тысячи военнопленных. Кроме того, РФ предложила Украине передать еще 3 тысячи тел украинских солдат.
Прошлый обмен пленными прошел 24 августа. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 146 военных, передав взамен такое же количество пленных ВСУ. Помимо этого, были возвращены восемь жителей Курской области, которые незаконно удерживались киевским режимом.
